На Солнце возобновились сильные вспышки, возможны удары по Земле

На Солнце резко выросла активность. Начиная примерно с полуночи по московскому времени, в центре видимого диска «проснулся» крупный активный центр № 4513. Это значит, что любые выбросы плазмы с высокой вероятностью могут быть направлены прямо на Землю. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Эта группа пятен наблюдалась уже около недели, но считалась почти «мёртвой» — учёные полагали, что она исчерпала свой энергетический запас. Однако сегодняшние события опровергли этот прогноз.

За несколько часов зафиксировано уже три сильные вспышки класса M (4-я категория из пяти) мощностью от M1.7 до M1.9. Для августа это заметный скачок: до сегодняшнего дня в этом месяце было всего четыре таких события, а теперь их число почти удвоилось.

Прямых прогнозов по выбросам плазмы в сторону Земли пока нет — ситуацию изучают. Однако специалисты предупреждают: риски для нашей планеты сейчас одни из самых высоких за последние месяцы, так как активная область расположена прямо напротив Земли, и «промахнуться» практически невозможно.

Пока речь не идёт о вспышках высшего балла или исторических рекордах. Ситуация заметно выделяется на фоне последних 2–3 месяцев, но не года и тем более не десятилетий. Сегодняшний день станет определяющим: покажет ли всплеск активности кратковременный характер, или же он начнёт нарастать.

При этом совсем недавно сообщалось, что солнечная активность резко пошла на спад. За минувшие выходные учёные зафиксировали всего девять вспышек — тогда как за предыдущие двое суток их было больше тридцати. По оценке специалистов, к тому моменту, когда крупные группы пятен вышли в центр солнечного диска, звезда уже почти исчерпала запас энергии для мощных событий.