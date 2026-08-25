Главу получившего 1 млрд центра «ТулаДрон» арестовали за мошенничество

Главу центра развития беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ.

По данным местного портала Myslo, следствие считает, что в действиях руководителя центра могут усматриваться признаки хищения средств в особо крупном размере. 14 августа суд избрал Григорьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Центр «ТулаДрон» открыли в конце 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его создание направили более 1 млрд рублей, из которых около 700 млн поступили из федерального бюджета.

Ранее депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Обухов, обвиняемый в мошенничестве, отправился в зону СВО. Уголовное дело на парламентария завели за присвоение средств при оформлении авиабилетов для служебных поездок. Сам депутат не признаёт вину и говорит, что документы могли быть подделаны.