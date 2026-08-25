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25 августа, 07:10

Школьница из Владикавказа покончила с собой после семейной прогулки по Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

14-летняя девочка из Владикавказа покончила с собой в Южном Бутове во время поездки в Москву к родственникам. Близкие не замечали у неё никаких тревожных признаков. О трагедии сообщает сайт MK.ru.

Школьница приехала в столицу вместе с матерью и бабушкой. Ещё в понедельник семья проводила время вместе и побывала на Красной площади. Ничего необычного в поведении подростка, как сообщается, родственники не заметили.

Трагедия произошла вечером того же дня, когда семья собралась за ужином. Тело нашли в 20:50 во дворе дома на улице Горчакова. Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

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Несколькими днями ранее Life.ru сообщал о гибели 11-летней школьницы в Орле после падения с 15-го этажа жилого комплекса. Тогда обстоятельства произошедшего также выясняли правоохранительные органы.

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Владимир Озеров
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