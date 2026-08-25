В ХМАО мэр спас горожан от пьяного водителя, отобрав у него ключи от машины

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев отобрал ключи у нетрезвого водителя «Нивы», не позволив ему уехать. Машина находилась в оживлённом месте, примерно в 50 метрах от школы, рядом с тротуаром, где ходят родители с колясками.

Мэр Пыть-Яха отобрал ключи у нетрезвого водителя. Видео © Telegran / URA.ru

Градоначальник заметил подозрительных мужчин после отправки гуманитарного груза. Один из них находился за рулём и вёл себя неадекватно, поэтому Елишев забрал ключи и вызвал полицию, сообщает URA.ru.

Спутник водителя пытался объяснить, что тот якобы хотел лишь включить музыку, однако автомобиль успел тронуться с места. Прибывшие сотрудники ГАИ разобрались в ситуации и отправили «Ниву» на штрафстоянку.

Ранее в Польше очевидцы отобрали ключи у пьяного украинца, который протаранил десять машин. В крови водителя обнаружили более 1,8 промилле алкоголя, при этом мужчине уже было запрещено управлять транспортом.