От слёз отчаяния к слезам счастья: Как эстонка решилась на переезд и получила паспорт России

Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала, как едва не расплакалась, когда получала российский паспорт. Женщина участвовала в госпрограмме переселения соотечественников. Историей она поделилась с РИА «Новости».

Семья Елены решила уехать весной 2022 года, когда в эстонских СМИ началась русофобская истерика. Информацию о переезде они нашли на сайте посольства в прибалтийской республике. На сбор документов и перевод ушёл месяц, ещё три — на согласие региона. Выбрали Новгородскую область: там нет строгих ограничений по возрасту и профессии, к тому же это близко к Эстонии.

В октябре 2023 года семья получила свидетельство участника программы, оформила визы и 30 октября пересекла границу. Программа дала возможность сразу подать на гражданство, минуя РВП (разрешение на временное проживание) и ВНЖ (вид на жительство). Взрослые сдали экзамен по русскому, детей сразу устроили в школу, получили подъёмные — хватило на документы и первый месяц жизни. Уже через полтора месяца вся семье выдали российские паспорта.

«Произнося слова присяги на церемонии вручения гражданства, я едва могла сдержать слёзы от торжественности и значимости момента. Мы приняли важное решение в своей жизни, и справились с этим!» — поделилась Елена.

По её словам, без программы переезд был бы намного сложнее или вообще не случился. Участие в ней дало уверенность, помогло с гражданством и обустройством на новом месте.

Госпрограмма по добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа действует на основании указа президента от 22 июня 2006 года. Ключевыми задачами проекта являются стимулирование переезда, решение демографических вопросов в субъектах федерации и предоставление возможности возвращения на историческую родину с сохранением культурной идентичности. С момента запуска программы ею воспользовались более 1,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Заявления на оформление российского паспорта подали уже более 60 тысяч человек.