Выступление премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема в Киеве говорит о готовности Лондона продолжать конфликт, а расплачиваться за это придётся украинцам. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

«Подобная риторика свидетельствует о том, что Лондон не заинтересован в серьёзных мирных переговорах. Напротив, это говорит о его решимости продолжать эскалацию конфликта и использовать Украину в качестве прокси-силы в противостоянии с Москвой», — написала она.

По оценке Гавришко, заявления британского премьера стали плохой новостью для простых граждан Украины, которые продолжают платить самую высокую цену за амбиции правящих элит. При этом историк назвала речь Бёрнема выгодной для Владимира Зеленского, его окружения и производителей оружия. Она также обвинила украинское руководство в коррупции.

Напомним, во время визита в Киев британский премьер сравнил действия Украины с борьбой Великобритании против нацистской Германии. Он также призвал союзников усиливать давление на Москву и наращивать поддержку украинской ПВО. Как пишет Bloomberg, Бёрнем намерен вместе с другими европейскими лидерами обсудить в США передачу Украине ракет для комплексов Patriot. Переговоры могут пройти в сентябре на фоне подготовки к зимнему периоду.