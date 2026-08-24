Британская газета Daily Express расценила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова как предупреждение Лондону из-за помощи Киеву с производством ракет SCALP. Издание обратило внимание на жёсткую реакцию Кремля на решение Великобритании раскрыть закрытые данные о компонентах вооружения.

«Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима», — сказал Песков журналистам, напоминают авторы публикации.

Представитель Кремля также заявил, что Лондон «методично и регулярно подливает масло в огонь» и пытается помешать продвижению мирного урегулирования. Инициативу британских властей в Москве восприняли «крайне негативно», сделал вывод автор.