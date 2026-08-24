«Участвует в войне»: В Британии встали на уши из-за жёсткого предупреждения Кремля
DE: Кремль жёстко пригрозил Лондону за передачу Киеву данных о SCALP
Обложка © Life.ru
Британская газета Daily Express расценила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова как предупреждение Лондону из-за помощи Киеву с производством ракет SCALP. Издание обратило внимание на жёсткую реакцию Кремля на решение Великобритании раскрыть закрытые данные о компонентах вооружения.
«Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима», — сказал Песков журналистам, напоминают авторы публикации.
Представитель Кремля также заявил, что Лондон «методично и регулярно подливает масло в огонь» и пытается помешать продвижению мирного урегулирования. Инициативу британских властей в Москве восприняли «крайне негативно», сделал вывод автор.
Как сообщалось, премьер Великобритании Энди Бёрнем во время визита в Киев намерен объявить, что компания MBDA получила разрешение раскрыть секретную информацию о британских компонентах SCALP. Эти сведения планируется использовать при создании украинско-французских сборочных линий. В Кремле назвали Британию полноценным участником войны против России.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.