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Регион
24 августа, 13:22

«Участвует в войне»: В Британии встали на уши из-за жёсткого предупреждения Кремля

DE: Кремль жёстко пригрозил Лондону за передачу Киеву данных о SCALP

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Британская газета Daily Express расценила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова как предупреждение Лондону из-за помощи Киеву с производством ракет SCALP. Издание обратило внимание на жёсткую реакцию Кремля на решение Великобритании раскрыть закрытые данные о компонентах вооружения.

«Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима», — сказал Песков журналистам, напоминают авторы публикации.

Представитель Кремля также заявил, что Лондон «методично и регулярно подливает масло в огонь» и пытается помешать продвижению мирного урегулирования. Инициативу британских властей в Москве восприняли «крайне негативно», сделал вывод автор.

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Как сообщалось, премьер Великобритании Энди Бёрнем во время визита в Киев намерен объявить, что компания MBDA получила разрешение раскрыть секретную информацию о британских компонентах SCALP. Эти сведения планируется использовать при создании украинско-французских сборочных линий. В Кремле назвали Британию полноценным участником войны против России.

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Татьяна Миссуми
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