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Регион
25 августа, 08:11

«Мы теряем время»: Залужный пожаловался на санкции против России

Залужный признал, что Россия постоянно адаптируется к новым санкциям

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Россия постоянно приспосабливается к западным ограничениям, поэтому со временем даже полный комплекс санкций может утратить эффективность. Это признал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный в интервью украинскому «24 каналу».

«Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время», — сказал он в ответ на вопрос, почему западные страны вводят ограничения отдельными пакетами, а не применяют все доступные меры одновременно.

По его оценке, паузы позволяют Москве подготовиться к новым условиям. При этом Залужный продолжает считать санкции полезными для Украины. Однако он признал, что одних экономических ограничений недостаточно, чтобы заставить Россию изменить свою позицию.

«Сомнения пронизывают общество»: Залужный вскрыл правду о будущем Украины, кланах и олигархах
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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потерял место в тройке самых вызывающих доверие публичных фигур на Украине. По свежему опросу Киевского международного института социологии, ему доверяет лишь половина респондентов — это меньше, чем другим лицам. Особенно заметен отрыв Валерия Залужного, которого Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, а через несколько месяцев назначил послом в Великобритании. Он занял первое место с 66%, а за ним расположился экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 63%.

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Татьяна Миссуми
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