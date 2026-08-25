«Мы теряем время»: Залужный пожаловался на санкции против России

Россия постоянно приспосабливается к западным ограничениям, поэтому со временем даже полный комплекс санкций может утратить эффективность. Это признал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный в интервью украинскому «24 каналу».

«Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время», — сказал он в ответ на вопрос, почему западные страны вводят ограничения отдельными пакетами, а не применяют все доступные меры одновременно.

По его оценке, паузы позволяют Москве подготовиться к новым условиям. При этом Залужный продолжает считать санкции полезными для Украины. Однако он признал, что одних экономических ограничений недостаточно, чтобы заставить Россию изменить свою позицию.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потерял место в тройке самых вызывающих доверие публичных фигур на Украине. По свежему опросу Киевского международного института социологии, ему доверяет лишь половина респондентов — это меньше, чем другим лицам. Особенно заметен отрыв Валерия Залужного, которого Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, а через несколько месяцев назначил послом в Великобритании. Он занял первое место с 66%, а за ним расположился экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 63%.