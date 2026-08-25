Баканов: Всегда нужен резервный вариант, куда человечество могло бы переехать

Человечество всегда должно иметь запасной вариант в масштабах Вселенной, куда перебраться с планеты Земля в случае катастрофы. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, комментируя перспективы изучения дальних космических границ.

Глава Роскосмоса Баканов высказался о колонизации Луны. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы переехать. Колонии будут сто процентов. Сначала на Луне, потом на Марсе», — подчеркнул руководитель госкорпорации в первом выпуске проекта «Кулуары».

Баканов также заверил, что человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберётся и до Марса. По его словам, сейчас множество телескопов, как отечественных, так и зарубежных, изучают дальний космос и присматриваются к небесным телам за пределами нашей галактики. При этом нынешнее поколение, считает глава госкорпорации, может увидеть первые экспедиции с развёрнутой инфраструктурой на Луне и, возможно, на других объектах.