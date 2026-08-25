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25 августа, 08:08

«Мини-государство на орбите»: Глава Роскосмоса объяснил, почему РФ и США не могут обойтись друг без друга

Баканов: МКС не сможет работать без взаимной поддержки России и США

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал Международную космическую станцию общей инфраструктурой, которая не может существовать без кооперации России и США. Своё заявление руководитель госкорпорации сделал в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, опубликованному в мессенджере «Макс».

Глава Роскосмоса Баканов высказался о сотрудничестве с США на МКС. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрёстные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли», — сказал Баканов в первом выпуске проекта «Кулуары».

Он подчеркнул, что зачастую слышит вопросы о целесообразности взаимодействия с американской стороной. Ответ на них, как отметил глава госкорпорации, кроется в технической реальности: автономное функционирование частей станции невозможно. Стороны обязаны оказывать друг другу содействие в повседневной работе.

В случае возникновения нештатной ситуации, по словам Баканова, рассчитывать можно только на напарника. Именно партнёр способен прийти на выручку при любых обстоятельствах.

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Ранее сообщалось, что Россия и США начнут сводить МКС с орбиты в 2028 году. Американский корабль будет отвечать непосредственно за контролируемое сведение станции. Российские «Прогрессы» потребуются для управления ориентацией огромного комплекса во время спуска.

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