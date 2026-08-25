«Доверенность на украинца» и звонки из «ФСБ»: Как мошенники развели москвичку на 75 млн рублей

В Москве системный аналитик отдала телефонным мошенникам больше 75 миллионов рублей. Ей написали в WhatsApp якобы от банка, потом переключили на «сотрудника ФСБ», а затем — на «специалистов Центробанка». Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Аферисты убедили женщину, что от её имени кто-то оформил доверенность на гражданина Украины, и все деньги вот-вот спишут. Чтобы спасти сбережения, их нужно было снять с карт и передать курьерам для проверки.

Женщина имела доступ к счетам компании мужа и почти две недели ездила по банкам, снимала крупные суммы и отдавала их незнакомцам. О случившемся она рассказала супругу только позже — тогда и поняла, что её обманули.

Ранее на Камчатке пенсионер перевёл мошенникам почти 2 миллиона рублей — 1,94 млн. Всё началось со звонка о замене домофона. Сначала аферисты притворились сотрудниками управляющей компании и под этим предлогом выманили личные данные и коды подтверждения. Затем назвались сотрудниками «Госуслуг» и сказали, что его аккаунт взломали, а деньги вот-вот украдут. Чтобы спасти сбережения, мужчине предложили перевести их на другие счета — что он и сделал.