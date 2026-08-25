На неделе «Бумажное сердце» обсудили роль автоматизации в трансформации отрасли

Сотрудники целлюлозно-бумажных предприятий всё чаще будут не выполнять отдельные операции, а управлять автоматизированными процессами, контролировать их и искать способы улучшения. К такому выводу пришли участники федеральной конференции «ЦБП-2035», прошедшей при поддержке Минпромторга России.

«Сейчас мы переживаем третью волну трансформации промышленности, в основе которой лежат автоматизация и цифровизация. Меняются не только технологии, но и требования к сотрудникам: их роль всё больше связана с управлением, контролем и совершенствованием производственных процессов», — рассказал управляющий партнёр компании «Объединённые бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин, говоря об итогах недели «Бумажное сердце».

Вместе с техническими знаниями специалистам понадобятся навыки анализа данных, работы с искусственным интеллектом и другими цифровыми инструментами. При этом предприятиям важно сохранить накопленный опыт и ускорить его передачу молодым работникам.

Директор департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Дмитрий Кусков назвал рост производительности одним из главных условий конкурентоспособности отрасли. По его словам, модернизация оборудования должна сопровождаться постоянным развитием компетенций персонала. Отдельное внимание участники уделили внедрению искусственного интеллекта и цифровых решений. Представитель Сбербанка Алла Сбитнева рассказала о разработке отраслевых инструментов, которые помогают предприятиям автоматизировать процессы и обучать сотрудников новым навыкам.

Сейчас в российском лесопромышленном комплексе утверждено 19 приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью около 350 миллиардов рублей. 16 из них уже реализованы, сообщил представитель министерства. Участники встречи также предложили создавать корпоративные стандарты поддержки сотрудников. В таких документах работодатели смогут заранее закреплять условия обучения, профессионального развития и доступные социальные меры.

Конференция прошла 22 августа в посёлке Полотняный Завод Калужской области и завершила деловую программу недели «Бумажное сердце». В обсуждении участвовали представители предприятий, органов власти, образовательных организаций и финансового сектора. В следующем году неделя «Бумажное сердце» предварительно запланирована на период с 14 по 21 августа.

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