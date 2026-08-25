Новый дрон «Упырь-К» сможет нести 12 кг боевой части и работать на дальности до 50 км

«Уралдронзавод» разработал новый беспилотник самолётного типа «Упырь-К» с подтверждённой дальностью применения около 50 километров. Аппарат представили на выставке народного ОПК в рамках форума «Патриоты России» в Тюмени, сообщает ТАСС.

Ещё одной особенностью новинки стала грузоподъёмность. По данным разработчика, «Упырь-К» способен нести боевую часть массой до 12 килограммов, в том числе противотанковую мину.

На предприятии заявили, что такая нагрузка существенно расширяет возможности беспилотника. В частности, разработчики утверждают, что аппарат может применяться для поражения крупных объектов и даже уничтожения зданий.

Полпред президента России в УрФО Артём Жога сообщил, что всего на выставке представили более 60 образцов вооружения и военной техники, разработанных на Урале.

«Уралдронзавод» ранее создал семейство FPV-беспилотников «Упырь», которые серийно поставляются российским военным. В январе Life.ru сообщал, что в зоне СВО начали применять тяжёлые «Упыри-18», способные доставлять 10-килограммовые боеприпасы на десятки километров.