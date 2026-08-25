«Своим рублём отвечает за результат»: Баканов объяснил силу частного бизнеса в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов считает, что частные компании способны эффективнее выполнять задачи в космической отрасли, однако передавать им развитие всего сектора нельзя. Такое заявление прозвучало в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, которое опубликовано в его канале в мессенджере «Макс».

Глава Роскосмоса Баканов объяснил преимущество частных компаний в космической сфере. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его словам, преимущество частного бизнеса заключается в большей ответственности за результат и меньшем количестве бюрократических процедур. «Частник всегда делает эффективнее, он своим рублём отвечает за результат, у него бюрократические процедуры минимизированы», — отметил Баканов в первом выпуске проекта «Кулуары».

При этом руководитель Роскосмоса считает необходимым сохранить государственное участие в ключевых направлениях космической деятельности.

«Это и технологии определённые, и ряд предприятий носят стратегический характер», — пояснил Баканов.

Ранее глава Роскосмоса объяснил, почему РФ и США не могут обойтись друг без друга. Баканов подчеркнул, что зачастую слышит вопросы о целесообразности взаимодействия с американской стороной. Ответ на них, как отметил руководитель госкорпорации, кроется в технической реальности: автономное функционирование частей станции невозможно.