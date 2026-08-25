В крупнейших банках России выросли ставки по коротким вкладам

За последний месяц ставки по коротким вкладам в крупнейших банках выросли. В 20 ведущих организациях ставки по депозитам сроком до полутора лет увеличились на 0,05–0,38 процентного пункта. Такие данные приводятся в индексе вкладов, который рассчитывается маркетплейсом «Финуслуги».

С 24 июля по 24 августа:

семь банков подняли ставки по трёхмесячным вкладам (до +5,5 п.п.),

восемь банков — по полугодовым (до +0,8 п.п.),

три банка — по вкладам на 1–1,5 года (до +1,9 п.п.).

При этом пять банков, наоборот, снизили ставки на сроки от 3 месяцев до 1,5 лет (на 0,2–0,5 п.п.). А вот по длинным вкладам (от двух лет и больше) ставки немного упали — их понизили пять банков. Максимальная ставка на сегодня — 19% годовых (трёхмесячный вклад), минимальная — 7% (трёхлетний).

Ранее сообщалось, что с 1 сентября все 12 системно значимых банков России будут готовы открывать клиентам счета в цифровых рублях и проводить операции с ними. На эти банки приходится больше 80% всех платежей в стране. Кроме них, доступ к цифровому рублю должны подключить ещё девять банков, которые считаются важными на платёжном рынке. Большинство из них уже давно участвуют в тестовом режиме и тоже готовятся к запуску с осени.