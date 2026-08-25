Анализ без визита к врачу: Англичанкам предложили домашние тесты на рак шейки матки

Почти четыре миллиона жительниц Англии смогут бесплатно проверить дома наличие вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Программу 25 августа запустила Национальная служба здравоохранения страны — NHS England. Об этом пишет британская The Guardian.

Наборы предложат женщинам от 30 до 65 лет, которые пропустили обследование после предыдущих приглашений. Программа будет расширяться поэтапно, заказать тест без приглашения пока нельзя. В комплект входит тампон для самостоятельного взятия образца из влагалища. Затем материал нужно бесплатно отправить в лабораторию NHS для анализа.

Положительный результат не означает, что у женщины рак шейки матки. При обнаружении опасного типа ВПЧ пациентку пригласят в клинику, где медик возьмёт образец клеток из тканей для дополнительного исследования. Сейчас своевременно проходят скрининг 68,8% имеющих на него право женщин при целевом показателе NHS в 80%. Испытания метода показали, что домашние наборы могут ежегодно привлекать к проверке дополнительно около 400 тысяч человек.

Самотестирование не заменяет обычный приём у специалиста, а служит дополнительным вариантом для тех, кто прежде пропускал процедуру. NHS рассчитывает с помощью скрининга и вакцинации добиться ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения к 2040 году.

Ранее Life.ru рассказал, какие обследования у гинеколога нельзя пропускать после 20, 30 и 40 лет. Отсутствие жалоб ещё не означает, что с женским здоровьем всё в порядке. Многие воспалительные процессы, инфекции и даже предраковые изменения способны долгое время никак себя не проявлять. Именно поэтому регулярные профилактические обследования нужны даже тем женщинам, которые прекрасно себя чувствуют.