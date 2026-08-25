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25 августа, 09:06

В Брянской области один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб житель села Демьянки Стародубского района. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. Большое горе — погиб хозяин. Глубокие соболезнования родным», — написал Ковальчук.

Ещё одна местная жительница получила ранения и была госпитализирована.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Такж один человек пострадал в селе Сопычи Погарского района. Мужчина получил множественные осколочные ранения после взрыва беспилотника.

Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА при эвакуации мирных жителей
Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА при эвакуации мирных жителей

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Трагедия произошла в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Местная жительница погибла при детонации дрона. Также четыре человека пострадали.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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