В Брянской области один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ

В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб житель села Демьянки Стародубского района. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. Большое горе — погиб хозяин. Глубокие соболезнования родным», — написал Ковальчук.

Ещё одна местная жительница получила ранения и была госпитализирована.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Такж один человек пострадал в селе Сопычи Погарского района. Мужчина получил множественные осколочные ранения после взрыва беспилотника.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Трагедия произошла в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Местная жительница погибла при детонации дрона. Также четыре человека пострадали.