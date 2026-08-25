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Регион
25 августа, 09:16

Между Россией и США идёт «тайный переговорный процесс», полагает американист

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия и США могут продолжать переговоры по закрытым каналам, не раскрывая их содержание публично, допустил американист Борис Межуев. На такую возможность, по его мнению, указывает в том числе позиция Вашингтона в ООН.

«Видимо, тайный переговорный процесс между Россией и США идёт», — отметил собеседник «Ридуса».

Поводом для такой оценки стал отказ США присоединиться к антироссийскому заявлению по Украине в ООН. По мнению политолога, Дональд Трамп не хочет прерывать переговорный процесс с Москвой, однако пока больше сосредоточен на ситуации в Иране.

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Напомним, лишь 50 из 193 стран ООН поддержали заявление по Украине с критикой России. США к документу не присоединились, несмотря на участие в нём большинства европейских союзников Вашингтона.

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Борис Эльфанд
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