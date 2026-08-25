Между Россией и США идёт «тайный переговорный процесс», полагает американист

Россия и США могут продолжать переговоры по закрытым каналам, не раскрывая их содержание публично, допустил американист Борис Межуев. На такую возможность, по его мнению, указывает в том числе позиция Вашингтона в ООН.

«Видимо, тайный переговорный процесс между Россией и США идёт», — отметил собеседник «Ридуса».

Поводом для такой оценки стал отказ США присоединиться к антироссийскому заявлению по Украине в ООН. По мнению политолога, Дональд Трамп не хочет прерывать переговорный процесс с Москвой, однако пока больше сосредоточен на ситуации в Иране.

Напомним, лишь 50 из 193 стран ООН поддержали заявление по Украине с критикой России. США к документу не присоединились, несмотря на участие в нём большинства европейских союзников Вашингтона.