Шуваев: Линейки пройдут во всех школах Белгородской области, работающих очно

Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут во всех школах Белгородской области, которые работают очно. Об этом заявил врио губернатора Александр Шуваев. В административном центре региона и приграничье их проведут в закрытых помещениях, продолжительность составит до 30 минут. Родителей первоклассников будут пускать по предварительно составленным спискам.

«Очное обучение рассматривается как приоритетное. Именно так школьники наиболее качественно усваивают программу, с этим согласны большинство родителей и учителей. Если семья считает, что ребёнку необходим дистанционный формат, вопрос рассматриваем индивидуально по заявлению родителей», — добавил чиновник.

По словам Шуваева, всего 1 сентября в регионе откроются 460 детсадов, 530 школ 33 организации среднего профессионального образования и шесть высших учебных заведений. При этом с несовершеннолетними будут проводить ежедневные занятия по безопасности.

Ранее в Ульяновской области дали выходной 1 сентября всем мамам-бюджетникам, воспитывающим младшеклассников. Губернатор Алексей Русских подписал соответствующее распоряжение и призвал бизнес последовать его примеру.