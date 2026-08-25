Трамп предрёк Украине «процветающее будущее» в письме Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-летием независимости и заявил, что Вашингтон уверен в её будущем как «суверенной и процветающей нации». Полученное письмо 25 августа опубликовал Владимир Зеленский.

«С мужественными, отважными и талантливыми людьми вы построили великую страну. Когда вы отмечаете это важное событие, знайте, что США с восхищением относятся к вашему стойкому духу, ценят ваши жертвы и остаются уверенными в вашем будущем как суверенной, процветающей нации», — говорится в письме Трампа в адрес Зеленского.

Трамп также напомнил о 35 годах дипломатических отношений между Вашингтоном и Киевом и назвал их связь крепкой дружбой. Американский президент завершил послание призывом воспользоваться нынешним моментом для прекращения конфликта. По его словам, сторонам следует добиться долгосрочного мира, который позволил бы раскрыть «огромный потенциал Украины для будущих поколений».

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Зеленского по случаю Дня независимости Украины. В видеообращении он высказался об отношениях русских и украинцев и вновь обратился к западным партнёрам с призывом усилить давление на Москву. В тот же день в Киеве проходили мероприятия с участием представителей европейских государств и Евросоюза.