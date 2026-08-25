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25 августа, 09:17

«Фламинго» не взлетит: Уничтожена точка запуска крылатых ракет ВСУ

Сводка МО от 25 августа: ВС РФ поразили место запуска ракет «Фламинго» ВСУ

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Российские военные за минувшие сутки атаковали место подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом проинформировали во вторник, 25 августа в Министерстве обороны страны.

Кроме того, удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса. Также поражены логистические центры, склады боеприпасов и объекты топливно-энергетической сферы.

Под огнём оказались цеха сборки беспилотников, места хранения самих аппаратов и комплектующих к ним, транспортная и портовая инфраструктура, задействованная противником.

Помимо того, атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и локации иностранных наёмников. Всего поражение целей осуществлялось в 153 районах.

Для нанесения ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил РФ.

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В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении Анновки в ДНР. На этом участке наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

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Никита Никонов
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