«Фламинго» не взлетит: Уничтожена точка запуска крылатых ракет ВСУ
Сводка МО от 25 августа: ВС РФ поразили место запуска ракет «Фламинго» ВСУ
Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Российские военные за минувшие сутки атаковали место подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом проинформировали во вторник, 25 августа в Министерстве обороны страны.
Кроме того, удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса. Также поражены логистические центры, склады боеприпасов и объекты топливно-энергетической сферы.
Под огнём оказались цеха сборки беспилотников, места хранения самих аппаратов и комплектующих к ним, транспортная и портовая инфраструктура, задействованная противником.
Помимо того, атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и локации иностранных наёмников. Всего поражение целей осуществлялось в 153 районах.
Для нанесения ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил РФ.
В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении Анновки в ДНР. На этом участке наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр».
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