Российские военные за минувшие сутки атаковали место подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом проинформировали во вторник, 25 августа в Министерстве обороны страны.

Кроме того, удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса. Также поражены логистические центры, склады боеприпасов и объекты топливно-энергетической сферы.

Под огнём оказались цеха сборки беспилотников, места хранения самих аппаратов и комплектующих к ним, транспортная и портовая инфраструктура, задействованная противником.

Помимо того, атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и локации иностранных наёмников. Всего поражение целей осуществлялось в 153 районах.

Для нанесения ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил РФ.

В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении Анновки в ДНР. На этом участке наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр».