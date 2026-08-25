FT: Владелец OnlyFans Радвинский получил более $700 млн дивидендов перед смертью

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский получил $709 млн дивидендов незадолго до смерти. Об этом сообщает Financial Times, ознакомившаяся с новой отчётностью материнской компании платформы.

За финансовый год, завершившийся в ноябре 2025-го, предпринимателю выплатили $535 млн. После окончания отчётного периода он получил ещё $174 млн несколькими траншами.

Годом ранее дивиденды Радвинского составили $497 млн. Таким образом, большая часть заработанных Fenix International денег вновь досталась владельцу бизнеса.

Выручка компании за год выросла на 10% и достигла $1,6 млрд. Прибыль до налогообложения увеличилась на 5%, до $715 млн.

При этом непосредственно в Fenix International работают всего 47 человек. Финансовые документы компания намерена подать британским регуляторам на этой неделе.

Напомним, в марте стало известно, что Леонид Радвинский умер в США. Бизнесмен украинского происхождения скончался от рака в возрасте 43 лет. Радвинский считался одной из самых закрытых фигур в цифровом бизнесе, однако именно с его именем связывали стремительный рост OnlyFans. Сервис стал глобально известен как платформа подписок, где авторы напрямую зарабатывают на аудитории, а наибольшую популярность получил в сегменте контента для взрослых.