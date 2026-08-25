В Казахстане полыхает один из крупнейших НПЗ страны

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе — одном из крупнейших предприятий отрасли в Казахстане — произошёл пожар. Над территорией объекта поднялись густые клубы дыма, очевидцы сняли открытое пламя. Об этом сообщил городской портал Atyrauoil.

Пожар на НПЗ в Казахстане. Видео © Telegram / ZHEST_KZ

На данный момент официальной информации о причинах пожара на НПЗ, его площади и возможных пострадавших не поступало. На распространённых кадрах также видно, как пожарные расчёты работают непосредственно на территории предприятия. Причины возгорания, его масштаб и возможные последствия для производства пока устанавливаются.

АНПЗ расположен в Атырау — административном центре одноимённой области Казахстана, граничащей с Россией. Предприятие относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам республики.

Подобное ЧП недавно произошло и на российском НПЗ. 11 августа Life.ru сообщал о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Причиной тогда стала разгерметизация колонны, огонь удалось быстро потушить, пострадавших не было.