Песков: Во временном управлении окажутся объекты, где не обеспечили безопасность

Под временное управление могут передать объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают необходимых мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, оценивать ситуацию в первую очередь будет правительство. Конкретные предприятия представитель Кремля пока не назвал.

«Там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения», — пояснил Песков.

Каждую такую инициативу предстоит отдельно проанализировать. После этого при наличии оснований её оформят в виде конкретного решения.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяется на объекты энергетики, промышленности, связи, ЖКХ, транспорта и логистики. Основанием для введения временного управления также может стать неэффективная защита от атак БПЛА или несвоевременное восстановление работы предприятия.