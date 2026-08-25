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25 августа, 09:54

Песков: Во временном управлении окажутся объекты, где не обеспечили безопасность

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Под временное управление могут передать объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают необходимых мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, оценивать ситуацию в первую очередь будет правительство. Конкретные предприятия представитель Кремля пока не назвал.

«Там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения», — пояснил Песков.

Каждую такую инициативу предстоит отдельно проанализировать. После этого при наличии оснований её оформят в виде конкретного решения.

Мантуров: Указ Путина о временном управлении не означает национализацию
Мантуров: Указ Путина о временном управлении не означает национализацию

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяется на объекты энергетики, промышленности, связи, ЖКХ, транспорта и логистики. Основанием для введения временного управления также может стать неэффективная защита от атак БПЛА или несвоевременное восстановление работы предприятия.

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Александр Юнашев
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