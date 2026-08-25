Таро против резюме: Россияне рассказали, помогают ли звёзды найти хорошую работу

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25 августа, 10:17

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ВЦИОМ: Только 2% россиян пробовали эзотерику при поиске работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luis Molinero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luis Molinero

Большинство россиян не верят в эзотерику при поиске работы. Согласно опросу ВЦИОМ, только 2% опрошенных признались, что пробовали такие методы, а ещё 5% слышали о подобном от знакомых.

Главным при поиске работы люди считают опыт (54%) и образование (33%). Эзотерику важным фактором назвал лишь 1% участников. При этом интерес к эзотерике в целом у части россиян сохраняется, но в карьерных вопросах большинство предпочитает опираться на реальные навыки. Больше внимания необычным подходам уделяют представители молодого поколения: среди «цифрового» поколения доля тех, кто учитывает такие факторы, составляет 4%.

При подготовке к собеседованию россияне также редко используют специальные ритуалы. Некоторые могут надеть «счастливую» одежду или выбрать привычный маршрут, однако чтение гороскопов, поиск удачного дня или обращение к гадалкам остаются редкостью. 81% респондентов заявили, что не используют никаких иррациональных способов, чтобы настроиться на собеседование.

При этом отношение к использованию подобных практик работодателями ещё более скептическое. 27% считают, что оценка кандидатов по гороскопам, нумерологии или другим нерациональным признакам говорит о недостатке профессионализма у специалистов по подбору персонала. Опрос проводился 6 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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Ранее стало известно, что работодатели всё чаще предлагают неполный день или гибкий график. Во втором квартале 2026 года количество таких вакансий выросло рекордно: предложений с неполной занятостью стало больше на 92,5%, а с гибким графиком — на 80%. Раньше гибкий график был просто приятным бонусом. Теперь он помогает компаниям закрывать нехватку сотрудников и быстрее подстраиваться под изменения рынка.

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Наталья Афонина
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