Таро против резюме: Россияне рассказали, помогают ли звёзды найти хорошую работу

Большинство россиян не верят в эзотерику при поиске работы. Согласно опросу ВЦИОМ, только 2% опрошенных признались, что пробовали такие методы, а ещё 5% слышали о подобном от знакомых.

Главным при поиске работы люди считают опыт (54%) и образование (33%). Эзотерику важным фактором назвал лишь 1% участников. При этом интерес к эзотерике в целом у части россиян сохраняется, но в карьерных вопросах большинство предпочитает опираться на реальные навыки. Больше внимания необычным подходам уделяют представители молодого поколения: среди «цифрового» поколения доля тех, кто учитывает такие факторы, составляет 4%.

При подготовке к собеседованию россияне также редко используют специальные ритуалы. Некоторые могут надеть «счастливую» одежду или выбрать привычный маршрут, однако чтение гороскопов, поиск удачного дня или обращение к гадалкам остаются редкостью. 81% респондентов заявили, что не используют никаких иррациональных способов, чтобы настроиться на собеседование.

При этом отношение к использованию подобных практик работодателями ещё более скептическое. 27% считают, что оценка кандидатов по гороскопам, нумерологии или другим нерациональным признакам говорит о недостатке профессионализма у специалистов по подбору персонала. Опрос проводился 6 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что работодатели всё чаще предлагают неполный день или гибкий график. Во втором квартале 2026 года количество таких вакансий выросло рекордно: предложений с неполной занятостью стало больше на 92,5%, а с гибким графиком — на 80%. Раньше гибкий график был просто приятным бонусом. Теперь он помогает компаниям закрывать нехватку сотрудников и быстрее подстраиваться под изменения рынка.