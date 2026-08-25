На линейки без курток: Синоптик рассказала, когда в среднюю полосу России вернётся тепло

После прохладного финала августа тепло ещё успеет вернуться в среднюю полосу России. Первые дни сентября в Московском регионе ожидаются заметно теплее климатической нормы — воздух может прогреваться до +23–25°C. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В принципе, бабье лето случается в наших широтах и, в частности, в Московском регионе отнюдь не каждый год. Следовательно, случится ли оно в этом году и насколько продолжительным будет этот период, пока сказать сложно. Однако единственное, что можно отметить с уверенностью: первая пятидневка сентября действительно будет с температурой воздуха чуть выше климатической нормы. Татьяна Позднякова Синоптик

По её словам, температура ожидается в пределах где-то 23–25°C после той волны холода, которая началась сегодня.

«Первое и второе число будут с хорошей погодой, а значит, дети пойдут в школу при благоприятных условиях, без курток. У школьников учебный год начнётся с приятной погоды, комфортной», — рассказала Позднякова.

Погодой в этот период будет управлять антициклон, поэтому осадков ожидается немного. При этом ночи окажутся заметно свежее дневных часов: в Москве в первых числах сентября столбики термометров могут опускаться до +9–11°C.

А вот рассчитывать на ещё одну выраженную волну тепла во второй декаде сентября пока не стоит. По словам специалиста, долгосрочные модели сейчас не показывают заметного повышения температуры, которое можно было бы уверенно назвать классическим бабьим летом.

Ранее синоптик заявила, что бабье лето в Москве и Подмосковье в этом году, скорее всего, будет, однако его точные сроки и продолжительность пока определить нельзя. Обычно потепление приходится примерно на середину сентября, но устойчивый тёплый период наблюдается не каждый год.