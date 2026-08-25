Харьков, Чернигов и Одесса относятся к территориям, которые ранее входили в Российскую империю, поэтому вопрос об их возможном присоединении к России может быть поднят в дальнейшем, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, при оценке таких перспектив следует исходить прежде всего из истории регионов.

Парламентарий напомнил, что в Российской империи существовали Харьковская и Черниговская губернии, Земли Войска Донского, а также Новороссийская губерния со столицей в Одессе. Вопрос о потенциальном присоединении этих территорий Москва будет решать позднее, заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что возвращённых территорий в составе РФ будет становиться больше. По его словам, это постоянно подтверждают действия российских военнослужащих.