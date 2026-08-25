«Могут потребоваться через годы»: Какие старые документы опасно выбрасывать при уборке

Многие люди избавляются от старых бумаг во время переезда или ремонта, считая их ненужными, однако именно спустя годы часто возникают ситуации, когда подтвердить свои права без них оказывается невозможно. Адвокат Надежда Борзенко пояснила «Газете.ru», какие документы категорически не стоит выбрасывать и почему они могут стать критически важными в будущем.

В первую очередь необходимо сохранять документы, подтверждающие имущественные права: договоры купли-продажи, дарения, приватизации, долевого строительства, акты приёма-передачи недвижимости и расписки о передаче денег. Спустя годы могут обнаружиться скрытые недостатки жилья, возникнуть споры о границах участка или объявиться наследники и кредиторы, оспаривающие сделку. В таких делах важна не только запись в ЕГРН, но и содержание самих договоров и актов.

Не менее важно хранить документы о трудовой деятельности и заработке. Несмотря на переход на электронный учёт, работодатели иногда допускают ошибки, а данные до введения цифровых реестров могут быть неполными. Старые трудовые договоры, справки о зарплате, приказы и документы о работе во вредных условиях или на Севере способны повлиять на подтверждение стажа, право на досрочную пенсию и размер выплат спустя десятилетия.

Также следует бережно относиться к документам об исполнении денежных обязательств (расписки, акты выполненных работ, гарантийные талоны) и семейным бумагам (свидетельства ЗАГС, судебные решения, дипломы). Первые сложно восстановить, и они часто становятся единственным доказательством погашения долга или передачи товара. Вторые необходимы для подтверждения родства, оформления наследства, гражданства или соцподдержки, причём поиск утраченных сведений через архивы может занять месяцы или потребовать обращения в суд.

А ранее взрослым россиянам объяснили, когда может понадобиться свидетельство о рождении. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно.