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Регион
25 августа, 10:23

Путин принял с докладом губернатора Ставрополья Владимирова

Владимир Владимиров и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Владимиров и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял с докладом губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Особое внимание глава региона уделил работе агропромышленного комплекса и выплатам пострадавшим от наводнений.

Встреча Владимира Путина и Владимира Владимировича. Видео © kremlin.ru

По словам главы региона, в прошлом году на Ставрополье получили рекордный урожай — около десяти миллионов тонн. Владимиров подчеркнул, что такого не было в истории нашей страны — ни в СССР, ни в современной России.

«Всё получается... В части импортозамещения: можно сказать, что мы в пять раз нарастили роccийскую селекцию... Очень была дождливая весна, годовая норма [осадков выпала]», — сказал губернатор. При этом рост в регионе фиксируется практически по всем направлениям.

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Ранее Владимир Владимиром заявил Life.ru, что на Ставрополье построят плодохранилище вместимостью до 30 тысяч тонн. Его разместят в Невинномысске.

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Матвей Константинов
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