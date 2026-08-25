Напитки с кровью и ногтями: Петербургские силовики прервали обряды сектантов из «Церкви объединения»

Силовики пришли в помещение «Церкви объединения» в Санкт-Петербурге прямо во время религиозного обряда. В квартире обычного жилого дома находились несколько десятков человек. Об этом сообщает 78.ru.

Силовики прервали обряд секты в Петербурге. Видео © 78.ru

По данным издания, часть участников организации постоянно жила там и практически не контактировала с привычным внешним миром, посвящая время изучению специальной религиозной литературы.

78.ru также утверждает, что внутри практиковали необычные ритуалы. В частности, последователи якобы готовили эликсиры с добавлением крови и ногтей лидеров движения, которых называют «Истинными Родителями».

Правоохранители зафиксировали выявленные в ходе проверки обстоятельства и передали материалы в прокуратуру. Надзорному ведомству предстоит решить вопрос о дальнейшей деятельности организации в России.

Похожая история произошла в регионе в начале лета. Life.ru писал о задержании в Ленинградской области основательницы организации «Исход», называвшей себя «Великой Богиней». По данным СМИ, её последователи жили на участке, отдавали деньги на «общие нужды», а при обыске силовики нашли более 10 млн рублей наличными и драгоценности.

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