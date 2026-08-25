Нефть Brent впервые с 17 августа стоит меньше $90

Стоимость нефти марки Brent 25 августа опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 17 августа. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 11:58 мск, октябрьский фьючерс Brent снижался на 2,39% и достигал $89,97 за баррель. К 12:14 мск падение составляло уже 2,4%, а цена находилась около $89,96. Одновременно дешевела и американская нефть WTI. Сентябрьские фьючерсы опускались на 2,53% — до $82,86 за баррель.

Отметку ниже $90 Brent в последний раз проходила 17 августа. В тот день октябрьский контракт торговался около $89 за баррель.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте нефтяных котировок на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Тогда Brent поднялась выше $86 за баррель после новых рисков для судоходства и поставок сырья с Ближнего Востока. На рынок одновременно давили опасения за безопасность танкеров, рост стоимости страхования и возможность перебоев с экспортом нефти из региона.