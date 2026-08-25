Осень пришла в Москву раньше срока: циклон гонит в город дожди

Метеорологическая осень пришла в Москву раньше календарной: среднесуточная температура в столице опустилась ниже +15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ещё в понедельник средняя температура воздуха в городе составляла +16,5 градуса, но уже на следующий день погода изменилась: максимальные значения не достигли прежних отметок, а среднесуточный показатель перешёл в осеннюю зону. В ближайшие дни в российской столице сохранится прохладная погода с дождями.

«Сегодня даже максимальная температура вряд ли достигнет этой отметки, а среднесуточное значение окажется ниже +15° — критерия, отделяющего метеолето от метеоосени», — написал Леус.

Причиной похолодания стал циклон, который сместился на северо-восток Европейской России. Его тыловая часть принесла в регион облачную погоду и кратковременные дожди. Днём во вторник, 25 августа, температура в Москве ожидается на уровне +15…+17 градусов, в Подмосковье — от +13 до +18 градусов. Скорость западного ветра составит 5–10 м/с. В среду, 26 августа, характер погоды существенно не изменится: местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +11…+13 градусов, а днём воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Но есть и хорошие новости. Бабье лето в Центральной России предварительно ожидается во второй декаде сентября, однако точные даты пока неизвестны. По одному из сценариев, после похолодания до +6…+11 °C температура в Москве может подняться до +17…+22 °C, а отдельные прогнозы допускают потепление до +24…+27 °C.