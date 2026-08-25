Долги, убытки и ещё раз долги: Ресторанная империя беглого экс-владельца «Евросети» издыхает

Группа компаний Hedonism Drinks, связанная с Евгением Чичваркиным*, второй отчётный год подряд показала чистый убыток. За период, завершившийся 31 июля 2025 года, он составил £822,7 тысячи, следует из британской корпоративной отчётности.

В предыдущем отчётном периоде группа потеряла £1,29 млн. Таким образом, суммарный чистый убыток за два года достиг £2,11 млн — около 239 млн рублей. Краткосрочные обязательства Hedonism Drinks выросли до £17,8 млн, или примерно 2 млрд рублей. В эту сумму входят займы связанных компаний и более £1 млн, которые группа должна одному из акционеров. При этом обязательства нельзя автоматически считать просроченной задолженностью.

Убыточным оказался и лондонский ресторан HIDE: при выручке £13,15 млн он потерял £436 тысяч. Краткосрочные обязательства управляющей заведением компании 85 Piccadilly Limited составили около 3 млрд рублей. Согласно британскому реестру, компания сохраняет действующий статус.

В отчётности говорится, что продолжение работы группы зависит от финансовой поддержки Чичваркина*. Аудиторы указали на существенную неопределённость относительно способности бизнеса продолжать деятельность, пишет «База». В декабре 2025 года также прекратил работу принадлежавший группе винный бар The White Horse. Однако его закрытие объяснили планами владельца здания провести реконструкцию, а не финансовыми результатами заведения.

Ранее суд в Москве оставил в силе обвинительный приговор сооснователю «Евросети» Евгению Чичваркину*, который с 2022 года живёт за границей. Судья отклонил жалобу защиты и подтвердил, что назначенное наказание законно. В середине февраля фигуранта заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Плюс ему почти на пять лет запретили администрировать интернет-ресурсы.

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