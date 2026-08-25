Багажник, забитый деньгами: на Украине раскрыли схему с 60 фиктивными фирмами

Автомобиль с багажником, заполненным пачками наличных, обнаружили украинские силовики при расследовании деятельности предполагаемого конвертационного центра. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Найденные средства. Фото © Бюро экономической безопасности Украины

По версии ведомства, через эту структуру проводили теневые расчёты в аграрной отрасли. Для операций использовалась сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.

Следствие утверждает, что сельскохозяйственную продукцию покупали у производителей за наличные, не отражая сделки в бухгалтерской и налоговой отчётности. Затем на товар оформляли документы с недостоверными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках.

Такая схема якобы позволяла легально продавать продукцию на Украине или отправлять её на экспорт. Полученные средства выводили в теневой оборот, а часть денег переводили в криптовалюту.

Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли наличные в гривнах и иностранной валюте, документы, электронные носители и транспортные средства. Точную сумму найденных денег ведомство не назвало.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают участников предполагаемой схемы и компании, которые могли пользоваться её услугами.

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