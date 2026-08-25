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Регион
25 августа, 10:52

Багажник, забитый деньгами: на Украине раскрыли схему с 60 фиктивными фирмами

На Украине нашли автомобиль с пачками денег по делу конвертцентра

Остановленная машина. Обложка © Бюро экономической безопасности Украины

Остановленная машина. Обложка © Бюро экономической безопасности Украины

Автомобиль с багажником, заполненным пачками наличных, обнаружили украинские силовики при расследовании деятельности предполагаемого конвертационного центра. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Найденные средства. Фото © Бюро экономической безопасности Украины

Найденные средства. Фото © Бюро экономической безопасности Украины

По версии ведомства, через эту структуру проводили теневые расчёты в аграрной отрасли. Для операций использовалась сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.

Следствие утверждает, что сельскохозяйственную продукцию покупали у производителей за наличные, не отражая сделки в бухгалтерской и налоговой отчётности. Затем на товар оформляли документы с недостоверными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках.

Такая схема якобы позволяла легально продавать продукцию на Украине или отправлять её на экспорт. Полученные средства выводили в теневой оборот, а часть денег переводили в криптовалюту.

Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли наличные в гривнах и иностранной валюте, документы, электронные носители и транспортные средства. Точную сумму найденных денег ведомство не назвало.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают участников предполагаемой схемы и компании, которые могли пользоваться её услугами.

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Сегодня Life.ru рассказывал, что на Камчатке возбудили уголовное дело против 11 жителей региона, подозреваемых в организации незаконного казино. По данным Следственного комитета, фигуранты проводили азартные игры вне разрешённой игровой зоны с использованием специального оборудования, зная о запрете такой деятельности. В ходе операции изъяты более 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и деньги на сумму свыше 2 миллионов рублей.

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Юрий Лысенко
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