В Киеве при ликвидации конверт-центра нашли авто с забитым наличкой багажником

В центре Киева в ходе операции против крупного конвертационного центра обнаружили автомобиль с багажником, заполненным пачками наличных. Через него, по версии следствия, проводили теневые расчёты в аграрном секторе. О раскрытии схемы сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

По данным БЭБ, организаторы задействовали сеть более чем из 60 подконтрольных компаний с признаками фиктивности. Через них предприятиям помогали скрывать реальные доходы и уходить от уплаты налогов.

В Киеве нашли машину с забитым деньгами багажником. Фото © Бюро экономической безопасности Украины

Сельхозпродукцию закупали у производителей за наличные, не проводя сделки через бухгалтерский и налоговый учёт. Затем для последующей продажи внутри страны или экспорта оформлялись документы с недостоверными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках товара.

Таким образом продукции создавали фиктивную историю, а выручку выводили в теневой оборот. Часть денег, как установило следствие, дополнительно переводили в виртуальные активы, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Сейчас силовики устанавливают всех участников схемы и компании, пользовавшиеся услугами «конверта».

Похожая история с крупными суммами наличных всплыла на Украине совсем недавно. Life.ru писал об операции НАБУ «Форрест Гамп», в рамках которой следствие заявило о легализации 150 млн гривен через подконтрольные компании и конвертационный центр. На опубликованных антикоррупционным бюро кадрах также фигурировали пачки денег, часть которых обнаружили в автомобиле.