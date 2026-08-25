Минобороны показало видео удара по месту запуска «Фламинго» под Харьковом

Минобороны показало видео удара по месту запуска крылатой ракеты «Фламинго» в районе Фёдоровки Харьковской области. На кадрах — огненный шлейф, поднимающийся в небо.

Удар по месту запуска «Фламинго» в Харьковской области. Видео © Минобороны России

Удар наносился БПЛА. Сколько дронов применено и какого типа, не указывается.

Напомним, в ежедневном брифинге о проведении спецоперации Минобороны отчиталось об ударе по месту запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго» ВСУ. Кроме того, поражены арсеналы с боеприпасами, цеха по сборке БПЛА и места их хранения.