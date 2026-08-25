Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 10:55

ВС РФ нанесли удары по танкеру и сухогрузу ВСУ в портах Одесской области

Обложка © ТАСС / picture alliance / /AA/photothek

Обложка © ТАСС / picture alliance / /AA/photothek

Российские военные нанесли удары по танкеру и сухогрузу, использовавшимся в интересах ВСУ, в портах Одесской области. На обоих судах начались пожары, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались беспилотники «Герань-4 Сикер». Танкер был поражён в порту Южный, а сухогруз — в порту Одессы.

В Минобороны добавили, что удары были нанесены с целью снизить возможности по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ.

Зеленский захотел переговоров с РФ после ударов по Одессе
Зеленский захотел переговоров с РФ после ударов по Одессе

Напомним, в июле Россия начала масштабные атаки по портам Одессы — под удары попадают склады и суда, использующиеся в интересах ВСУ. Так, 24 августа ВС РФ уничтожили точным ударом два логистических центра в Одесской области, где хранилось оружие и боевая техника противника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar