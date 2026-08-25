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Регион
25 августа, 11:25

Баканов раскрыл, хватает ли в России денег на финансирование космических программ

Баканов заверил, что в России деньги на космос находятся вопреки всем сложностям

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Российские власти не оставляли космическую отрасль даже в тяжёлые для бюджета времена. Финансирование программ «Роскосмоса» проходит в полном объёме. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос журанлиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, хватает ли денег отечественной космической сфере.

Глава Роскосмоса Баканов рассказал о финансировании космической отрасли. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается бюджет, на космос деньги находятся всегда, для того чтобы было движение вперёд», — подчеркнул чиновник в первом выпуске проекта «Кулуары».

Баканов: Всегда нужен резервный вариант, куда человечество могло бы переехать
Баканов: Всегда нужен резервный вариант, куда человечество могло бы переехать

Также Баканов в интервью заверил, что «Роскосмос» обязательно поможет реализовать идею о съёмках нового фильма прямо на орбите — специалисты открыты к сотрудничеству с режиссёрами. Он отметил, что эксперимент с лентой «Вызов» показал ошеломительный успех.

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