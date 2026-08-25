«Изобрази тупую шлюху»: В «детской» книге известного психолога нашли сомнительные советы

В книге детского психолога нашли сомнительные советы о поведении в случае изнасилования. В «Я подросток. Краткий курс выживания» Лия Шарова рассуждает о наркотиках, сексе и безопасности в жизни несовершеннолетних. Например, она прямо говорит: если некто покусился на половую неприкосновенность, то лучший вариант действий — «изобразить тупую шлюху, которой всё равно, где и с кем». По мнению автора, так жертва покажет, что не представляет угрозу.

Есть в произведении и другие спорные моменты. Так, в главе про одежду Шарова объясняет, что если наряд кричит: «Отымей меня немедленно!», то к нему стоит добавить «пачку презервативов и сумочку».

В разговоре с «Базой» психолог признала, что перегнула. По словам Шаровой, книга была написала в 2019-2020 годах, и она не рассчитывала на возрастную маркировку «12+». Специалист жалеет о спорных моментах, а главу об изнасиловании объясняет тем, что изначально это был пост в социальных сетях, предназначенный для подростков старшего возраста.

Психолог жалеет, что включила её в финальную редакцию, признала некорректность формулировок и заверила, что всё это будет вырезано в дальнейших переизданиях.

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