Дефицит сахара из-за войны снизил риск рака у целого поколения на 69% и дал ему «‎ген молодости»

Учёные выяснили, что ограничение сахара в раннем возрасте может снизить риск рака. Они проанализировали данные почти 65 тысяч человек из Великобритании, родившихся в 1951–1956 годах. Это показало опубликованное в PNAS исследование учёных, которые проанализировали данные из базы UK Biobank.PNAS.

Одни из них первые 1000 дней жизни провели в период, когда сахар выдавали строго по нормам. Другие родились позже, когда ограничения отменили — и потребление сахара в стране почти удвоилось.

Оказалось, что у тех, кто рос без сладкого, вероятность некоторых видов онкологии была ниже. Согласно результатам исследования, вероятность развития рака печени у людей из группы с ограничением сахара была ниже на 69%, рака простаты — на 52%, рака лёгких — на 41%, рака прямой кишки — на 40%, а рака молочной железы — на 36%. Также у них нашли длиннее теломеры — защитные структуры на концах хромосом, которые связаны со старением организма. По расчётам учёных, это соответствует тому, что их биологический возраст примерно на 2,2 года моложе.

Кроме того, люди, привыкшие к малому количеству сахара в детстве, сохраняли более здоровые пищевые привычки и во взрослой жизни. Учёные считают, что вкусовые предпочтения формируются именно в раннем возрасте. При этом количество сахара, которое разрешалось в период нормирования, соответствовало современным рекомендациям ВОЗ.

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