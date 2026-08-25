В Крым за цифровые рубли: Новый способ оплаты появится в поездах «Таврия»

Цифровыми рублями вскоре можно будет оплатить не только поездку в Крым, но и покупки непосредственно в вагоне. О подготовке новой системы РИА «Новости» рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозчик уже открыл счёт цифрового рубля в Банке России. Сейчас специалисты тестируют приём платежей на сайте компании.

После запуска пассажиры смогут рассчитываться новой формой национальной валюты за любые билеты и дополнительные услуги вне зависимости от выбранного направления.

Одновременно ГСЭ вместе с банком-партнёром обновляет платёжное оборудование в составах. Более половины терминалов в поездах «Таврия» уже технически готовы принимать цифровые рубли. Остальные устройства намерены заменить в ближайшее время.

«Гранд Сервис Экспресс» обслуживает железнодорожные маршруты между Крымом и материковой частью России. Его поезда также курсируют из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону, а также по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Анапа.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. Операции с новой формой рубля для граждан будут бесплатными, а переход на неё останется добровольным.