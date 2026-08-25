В Крым за цифровые рубли: Новый способ оплаты появится в поездах «Таврия»
Билеты на поезда разрешат оплачивать цифровыми рублями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Цифровыми рублями вскоре можно будет оплатить не только поездку в Крым, но и покупки непосредственно в вагоне. О подготовке новой системы РИА «Новости» рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Перевозчик уже открыл счёт цифрового рубля в Банке России. Сейчас специалисты тестируют приём платежей на сайте компании.
После запуска пассажиры смогут рассчитываться новой формой национальной валюты за любые билеты и дополнительные услуги вне зависимости от выбранного направления.
Одновременно ГСЭ вместе с банком-партнёром обновляет платёжное оборудование в составах. Более половины терминалов в поездах «Таврия» уже технически готовы принимать цифровые рубли. Остальные устройства намерены заменить в ближайшее время.
«Гранд Сервис Экспресс» обслуживает железнодорожные маршруты между Крымом и материковой частью России. Его поезда также курсируют из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону, а также по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Анапа.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. Операции с новой формой рубля для граждан будут бесплатными, а переход на неё останется добровольным.
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