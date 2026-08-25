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Регион
25 августа, 11:44

«Кризис старого порядка»: Залужный считает, что завершение конфликта зависит не только от Киева и Москвы

Залужный: Конфликт на Украине завершит лишь решение мировых лидеров

Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что прогнозировать сроки завершения боевых действий бессмысленно. Такое мнение бывший главнокомандующий ВСУ высказал в эфире «24 канала».

По его словам, попытки угадать дату окончания или предполагать «уступки со стороны Москвы» не работают. Причина в том, что выход из противостояния такого масштаба лежит исключительно в сфере глобальной геополитики.

Залужный подчеркнул, что этот конфликт нельзя сводить к локальному или региональному уровню. Для его остановки сегодня недостаточно решений только Киева или Москвы, поскольку старый мировой порядок переживает кризис.

Он описал наиболее приемлемый для Украины сценарий. Речь идёт о завершении войны благодаря некоему глобальному решению, после которого страна «получит свое место на геополитической карте и право на безопасное существование в новых условиях».

При этом посол выразил сомнение, что подобное решение удастся принять в ближайшее время.

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Ранее Залужный заявил о сомнениях в украинском обществе относительно будущего. По его мнению, ещё с момента обретения независимости в 1991 году страна пошла по ложному пути.

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Никита Никонов
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