Суд оставил в силе взыскание ₽160 млрд с Google Ireland в пользу ООО «Гугл»

Иностранные структуры Google не смогли оспорить взыскание свыше 160 млрд рублей в пользу российского ООО «Гугл». Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Google Ireland Limited и Google LLC, сообщили ТАСС в инстанции.

Решение принято в интересах кредиторов обанкротившегося российского подразделения корпорации. Деньги должны поступить в конкурсную массу ООО «Гугл».

С Google Ireland взыскивается около 160,3 млрд рублей. Из них 101,7 млрд составляют основной долг, ещё порядка 58,6 млрд — проценты.

Ранее суд признал недействительными сделки между российским юрлицом и ирландской структурой, а также перечисления, совершённые с апреля 2018 года по март 2022-го.

Напомним, спор возник после изменения схемы распределения доходов от продажи рекламы в России. Доля ООО «Гугл» в выручке сократилась с 20% до менее чем 3%, а представители Google Ireland, по данным суда, не смогли объяснить экономический смысл такого решения. В июне апелляционная инстанция уже поддержала первоначальный вердикт. Теперь его законность подтвердил и кассационный суд.