Ozon добился возвращения своих сервисов в Google Play через апелляцию

Приложения экосистемы Ozon, включая Ozon, Ozon fresh и Ozon Travel, вновь появились в магазине Google Play. Об этом сообщили представители компании.

Восстановление стало результатом подачи апелляции после того, как приложения были удалены из магазина. В официальном заявлении маркетплейса подчеркивается, что также доступны инструменты для продавцов и партнёров компании.

При этом часть сервисов, включая Ozon селект, всё ещё проходят процедуру модерации. Как отмечают в компании, их возвращение в каталог ожидается в ближайшее время. Сейчас пользователи вновь могут скачивать и обновлять основные приложения компании на своих Android-устройствах без ограничений.

Ранее приложения VK и платформа «Макс» исчезли из магазина Google Play. При этом все ранее установленные на устройствах Android сервисы продолжали функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений. Пользователи по-прежнему получали push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках. Скачать и обновить приложения можно было через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие.