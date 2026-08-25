Пожар в Атырау: Что произошло на одном из крупнейших НПЗ Казахстана

На Атырауском (ранее Гурьевский) нефтеперерабатывающем заводе выясняют обстоятельства пожара. В МЧС Казахстана заверили, что обстановка на объекте стабильная.

Сигнал о задымлении поступил спасателям около 12:55 по местному времени (10:55 мск). На борьбу с огнём направили 65 человек личного состава и 19 машин спецтехники. На месте развернули оперативный штаб для координации действий подразделений.

Спустя час с небольшим пламя удалось сбить. Полная ликвидация последовала вскоре после локализации, уточнили в ведомстве.

По информации владельца актива, компании «Казмунайгаз», горел нефтешлам — отходы производства, скопившиеся на очистных сооружениях. Ремонтные или иные работы там в этот момент не велись.

Технологический процесс на предприятии не прерывался. Завод продолжает функционировать в обычном графике.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) — одно из старейших и ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана, расположенное в городе Атырау. Завод был введён в эксплуатацию в 1945 году и на сегодняшний день является важным звеном в обеспечении внутреннего рынка страны нефтепродуктами. АНПЗ специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, вакуумного газойля и других видов продукции. В последние годы на предприятии реализуются масштабные проекты модернизации, направленные на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемого топлива до стандартов Евро-5.