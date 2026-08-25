Стало известно о второй жертве пожара на Амурском ГХК, число пострадавших выросло до 130

До двух выросло число погибших при пожаре на площадке Амурского газохимического комплекса. Также минимум 130 человек пострадали. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, всё началось со взрыва ёмкости с метанолом. Очаг находился на вспомогательном участке установки пиролиза. Сейчас пламя локализовано, основное оборудование не пострадало.

На месте продолжают работать экстренные службы. Создана комиссия, которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Всем получившим травмы оказывают необходимую помощь. Уточняется, что среди жертв — гражданин Китая.

Амурский ГХК, запуск которого запланирован на 2027 год, станет одним из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена. Проектная мощность составляет до 2,7 млн тонн полимеров ежегодно.

Напомним, что 25 августа на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье случился пожар. Очаг возгорания находился на вспомогательном участке установки пиролиза. Ключевое оборудование строящегося предприятия не пострадало. Сотрудники, не задействованные в тушении, были выведены в безопасную зону.