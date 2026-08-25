Паутина вместо штурмов: ВСУ прячут западные танки от российских дронов

Западные танки, которые Киев рассчитывал превратить в основу наступательных операций, теперь преимущественно простаивают в укрытиях вдали от передовой. Об этом пишет The New York Times, связывая отказ от тяжёлой бронетехники с распространением недорогих дронов.

Некоторые машины стоимостью около $10 млн прячут в лесах, где они успевают покрыться паутиной. По оценке издания, дорогостоящая техника «оказалась не в силах соперничать с дешёвыми дронами», способными поражать её в наиболее уязвимые места.

33-ю механизированную бригаду ВСУ частично формировали под поступавшие с Запада танки. Однако к моменту её вступления в бой весной 2023 года российские БПЛА уже наносили бронемашинам серьёзный урон.

В результате часть новобранцев подразделения так и не получила практического опыта управления танками. Большинство военнослужащих теперь осваивают беспилотники, отмечает NYT.

Сначала российские, а затем и украинские военные начали закрывать бронетехнику сетками, решётками и дополнительными панелями. Однако подобная защита не решила проблему полностью, после чего обе стороны резко сократили применение тяжёлых машин в штурмах.

Иногда ВСУ задействуют танки для эвакуации повреждённой техники. Такие операции стараются проводить в плохую погоду, когда активность дронов снижается, но даже этот риск некоторые украинские военные считают неоправданным.

Опрошенные изданием бойцы допускают, что бронемашины ещё вернутся на передовую. Для этого, по их мнению, танки должны стать беспилотными и получить более эффективную защиту от атак с воздуха.

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