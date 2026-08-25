Помощь тает, Киев умоляет: В Швеции испугались снижения интереса союзников к Украине

Швеция намерена вновь поднять в Евросоюзе вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Причиной стало увядание объёмов помощи Киеву со стороны отдельных стран. Об этом заявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, передаёт Euractiv.

«Я очень разочарована тем, что двусторонняя помощь (Украине) в той или иной степени сокращается, и страны (Евросоюза), как правило, ссылаются на кредит ЕС», — заявила министр.

По её словам, уже одобренных кредитных механизмов недостаточно, а Киеву потребуются дополнительные источники финансирования. Стенергард намерена вернуть тему российских активов в европейскую повестку по мере приближения 2027 года. В Европе сейчас заморожено около €200 млрд российских суверенных средств, значительная их часть хранится в бельгийском Euroclear.

Тема особенно актуальна на фоне проблем с украинским бюджетом. В июне Life.ru писал о призыве главы Минфина Украины Сергея Марченко конфисковать российские активы для покрытия расходов страны в 2027 году. По его словам, финансирование текущего года обеспечено внешними донорами, а следующий пока требует дополнительных решений.