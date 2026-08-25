Мисс Ланкашир избежала тюрьмы за избиение женщины каблуком туфли

Обладательница титула «Мисс Ланкашир — 2024» Тейлор Гидли избежала реального заключения за нападение на женщину туфлей на высоком каблуке. О приговоре 24-летней участнице конкурсов красоты сообщает LancsLive.

Инцидент произошёл 24 октября 2024 года возле таверны Owd Nells неподалёку от британского Престона. Всего шестью днями ранее Гидли выступала в национальном финале «Мисс Великобритания», однако уступила корону Аве Морган из Эдинбурга.

После бала охотничьего клуба гости ожидали машины в очереди, поскольку свободных такси не хватало. По данным суда, конфликт начался, когда одна из женщин предложила знакомому Гидли разделить поездку.

Финалистка, одетая в красное платье, сняла туфлю и ударила соперницу каблуком по лицу. Пострадавшая упала и некоторое время плохо понимала, что происходит. В больнице у неё обнаружили двухсантиметровую рану на щеке, после которой остался шрам.

Гидли нашли по публикациям в социальных сетях и задержали на следующий день. Сначала девушка настаивала, что защищалась и не собиралась причинять вред, но позднее признала вину в нанесении ранения.

Судья Бен Лоуренс счёл, что агрессия могла быть связана с выпитым алкоголем. При этом он учёл отсутствие у подсудимой прежних правонарушений и признал случившееся нетипичным для неё поступком.

Гидли назначили девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ей предстоит отработать 120 часов бесплатно на благо общества.

Пострадавшая рассказала суду, что стала стесняться шрама и испытывает тревогу при выходе из дома. По её словам, пережить последствия нападения оказалось непросто.

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