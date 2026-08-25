Число пострадавших из-за смерча во Франции достигло 39, разрушено 300 домов

Мощный торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Пострадали 39 человек, двое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на французские власти.

Смерч во Франции. Видео © X / Guillaume Woznica

Стихия накрыла департамент Од поздно вечером в понедельник. Пропавших без вести пока нет, однако к утру около 21 тысячи домохозяйств на юге страны оставались без электричества. Кадры огромной воронки также сняли в расположенной неподалёку коммуне Верзей.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что торнадо было на редкость мощным и сообщил о серьёзных разрушениях в Пома. Регион находился под оранжевым уровнем опасности из-за гроз, который позднее был снят.

Ранее Life.ru рассказывал, что сильный смерч прошёл через коммуну Пома на юге Франции, повредив около 100 домов и оставив без электричества примерно 2,8 тыс. хозяйств. По данным региональных властей, пострадали 26 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.